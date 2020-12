Inzidenz 46: Kreis Neuwied jetzt wieder auf Stufe Orange

Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 15:33 Uhr

Orange, Rot, Orange: Der Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen im Kreis Neuwied ist weiter leichten Schwankungen unterworfen. Am Dienstag fiel der Kreis jedenfalls wieder zurück in die Stufe Orange.

Die Summe der Fallzahlen ist im Kreis Neuwied auf 672 angestiegen, teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit. Der aktuelle Inzidenzwert liegt gemäß Berechnung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz damit bei 46.

Deshalb liegt der Kreis Neuwied wieder in der Warnstufe Orange. „Die regionale Taskforce wird dennoch zeitnah das aktuelle Infektionsgeschehen nochmals bewerten und über mögliche individuelle Maßnahmen beraten“, teilt der Krisenstab mit.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden am Montag 168 und am Dienstag 106 Personen getestet. Kreisweit befinden sich nun 223 Personen in Quarantäne.

Gegenüber dem Vortag ist die Gesamtzahl der Fälle um 10 angestiegen – fünf davon in der Stadt Neuwied, drei in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, jeweils einer in der VG Puderbach und in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach.