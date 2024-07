Institution feiert runden Geburtstag: Jugendzeltplatz Kirchwies blickt auf belebte 50 Jahre zurück

Vorstand und Mitglieder des Vereins Jugendzeltplatz Kirchwies in Windhagen mit den Ehrengästen Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Michael Christ und Ortsbürgermeister Martin Buchholz.

Vorstand und Mitglieder des Vereins Jugendzeltplatz Kirchwies in Windhagen mit den Ehrengästen Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Michael Christ und Ortsbürgermeister Martin Buchholz. Foto: Elisabeth Klöckner

Von Ostern bis zum Erntedankfest: Seit mehr als einem halben Jahrhundert erfreut sich der Jugendzeltplatz Kirchwies im Pfaffenbachtal bei Windhagen großer Beliebtheit bei Jugend- und Pfadfindergruppen aus nah und fern. Nun stand vor Kurzem das 50. Jubiläum des Zeltplatzes und des dazugehörigen gemeinnützigen Trägervereins an.

Gefeiert wurde mit einem Gottesdienst auf dem Zeltplatz, zelebriert von Pfarrer Christoph Jansen aus Hennef, der auch Vorsitzender des Trägervereins ist. Anschließend übernahm der Musikverein Harmonie Windhagen die weitere Unterhaltung. Zahlreiche Freunde, Förderer und Interessierte kamen zur Feier.

Von Pastor Leo Fratz gegründet

Vor 50 Jahren wurde der Verein der Freunde und Förderer des Jugendzeltplatzes Kirchwies von Pastor Leo Fratz aus Bad Honnef und Freunden gegründet. Fratz war zunächst als Seelsorger an der Lungenheilstätte Hohenhonnef tätig, bevor er im Jahr 1960 zusätzlich seine Tätigkeit als Religionslehrer am städtischen Siebengebirgsgymnasium Bad Honnef aufnahm. Zugleich war er damals auch beim Kirchenbuch und -zeitungsverlag J. P. Bachem engagiert. Im Zuge seines Engagements für die Pfadfinderbewegung gab es die ersten Zeltlager an verschiedenen Orten im Pfaffenbachtal, bis dann über die Jahre ein eigener fester Zeltplatz entwickelt wurde.

Mit Fratz' Engagement und finanzieller Unterstützung entstand das Kleinod für die Kinder-, Jugend- und Freizeitarbeit. Nach seinem Tod 1986 übernahm der damalige Ortsbürgermeister Josef Rüddel bis zu seinem Tod 2023 lange Jahre den Vorsitz. Jetzt hat Pfarrer Christoph Jansen aus Hennef den Vorsitz, Klaus-Martin Klein aus Rheinbreitbach die Stellvertretung. Erwin Rüddel aus Windhagen wurde als langjähriger Kassenverwalter bestätigt.