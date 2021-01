Initiative Resto Pesto: Wie Kochreste schmecken können

Kreis Neuwied

Wer seinen Müll sorgfältig trennt, wirft nur Abfälle in die grüne Tonne, die sich auf natürlichem Wege zersetzen. Damit allein ist der Umwelt allerdings noch nicht wirklich geholfen. Auch wenn bei natürlichem Material – anders als bei Kunststoffen, die in die grüne Tonne gehören – die vollständige Wiederverwertung möglich ist und auch umgesetzt wird, verbraucht auch die Aufbereitung von Biomüll weitere Energie. Das kostet die Verbraucher Geld und schadet der Umwelt. Mit einem innovativen Projekt macht die Kreisverwaltung jetzt auf diese Probleme aufmerksam – und regt dazu an, möglichst wenig Lebensmittel in der Mülltonne zu entsorgen. Ein moderner, sympathischer Internetauftritt, flankiert von verschiedenen zusätzlichen Aktionen, soll das Bewusstsein für die Problematik in der Region steigern.