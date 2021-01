Leubsdorf/Linz

Der alte jüdische Friedhof in Leubsdorf liegt versteckt am Hang, hoch über dem Rheintal, ganz am Ende der Straße „lm Eisel“. Viele Jahre wussten nur wenige Menschen, wo sich der jüdische Gottesacker befindet. Jetzt weisen Schilder im Ort den Weg und eine Infotafel auf dem Jahrhunderte alten Grabfeld informiert über die Geschichte des Friedhofs, auf dem bis 1854 auch die jüdischen Familien aus Linz beigesetzt wurden.