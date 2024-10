Plus Linz

Infomesse zu Hospizarbeit: Linzer Förderverein bleibt auch nach Scheitern des Hospizes laut

Von Simone Schwamborn

i In der Stadthalle Linz informierten sich die Messebesucher über die palliative und hospizliche Versorgung im Landkreis Neuwied. Foto: S. Schwamborn

Am Welthospiztag haben zahlreiche haupt- und ehrenamtlich Tätige ihr Engagement und das Angebot für Schwerstkranke und Sterbende in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt. „Die Nachricht, lebensbedrohlich erkrankt zu sein und nur noch eine begrenzte Lebenserwartung zu haben, stürzt Betroffene und deren An- und Zugehörige in eine große Krise“, sagt der Förderverein für Palliativ- und Hospizarbeit Rhein-Wied, der nun eine Infomesse unter besonderen Vorzeichen in der Linzer Stadthalle anbot.