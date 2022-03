Am Wochenende hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) für den Kreis Neuwied insgesamt 360 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Daraus ergibt sich eine 7-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner von 1482 am Sonntag.

Damit liegt der Kreis unter dem Landesschnitt. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz gibt das LUA am Sonntag mit 6,65 an. Ein Blick in die Nachbarschaft: Der Westerwaldkreis verzeichnet eine Inzidenz von 2107,2, der Kreis MYK liegt bei 1264, der Wert für den Kreis Altenkirchen wird vom LUA mit 1634,6, der des Kreises Ahrweiler mit 1685,3 angegeben.