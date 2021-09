Die endgültige Version der am Sonntag in Kraft tretenden 26. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes liegt der Neuwieder Kreisverwaltung noch nicht vor. Schon jetzt ist aber klar: „Das System wird komplett auf den Kopf gestellt“, wie Landrat Achim Hallerbach es in einer Pressemitteilung ausdrückt.