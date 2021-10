„Rheinbreitbacher Bordeaux“ oder zumindest ein Rotwein, der diesem Qualitätsanspruch genügt, soll bald den französischen Rotweinen Konkurrenz machen. Diese Idee wird wohl ein mitleidiges Lächeln auf den Lippen von passionierten Weinkennern hervorrufen. Die Hobbywinzer Karsten und Viola Keune haben sich jedoch genau das vorgenommen. Vor vier Jahren haben sie begonnen, ihre Vision in die Tat umzusetzen und bauen eigenen Wein an. In diesem Jahr steht erstmals die Lese an.