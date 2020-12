Ockenfels

Die Ockenfelser Rentner legen sich für ihr Dorf ins Zeug: Mit Spaten, Harke, Pinsel und Farbe begeben sich Ockenfelser Ruheständler ans Werk und hübschen ihr Dorf auf. So sind mit Körpereinsatz schon einige idyllische Fleckchen wie der kleine Weinberg an der Kapelle in der „Mark“ entstanden. Und das ist nicht das einzige Projekt der engagierten Herren.