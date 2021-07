In Neuwied fehlen derzeit mehr als 500 Betreuungsplätze in Kindertagesstätten. Das hat die Stadtverwaltung errechnet. Laut dem aktuellen Kindertagesstätten-Bedarfsplan, der am kommenden Donnerstag Thema im Stadtrat sein wird, haben vor allem die Stadtteile Heddesdorf, Gladbach und Feldkirchen einen deutlich höheren Bedarf im Verhältnis zu den vorhandenen Betreuungsangeboten. Um die Situation zu entspannen, will die Stadt neue Kitas bauen.