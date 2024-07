In Nepal fürs Leben lernen: Auszubildende aus Hausen für Schüler in Bergdorf im Einsatz

Die POS Service Group aus Hausen hat ein Programm ins Leben gerufen, das ihren Auszubildenden ermöglicht, während eines vierwöchigen Auslandseinsatzes in Nepal wertvolle Lebenserfahrungen zu sammeln. Wie das Unternehmen in seinem Pressebericht mitteilt, zielt die Initiative von Geschäftsführerin Gabriella Schnell-Horbach darauf ab, mehr als nur finanzielle Hilfe für benachteiligte Menschen zu leisten.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Menschen im Dialog aus Neresheim in Baden-Württemberg ist daher die Idee einer Schulpatenschaft entstanden, in deren Rahmen sich Auszubildende des Unternehmens aktiv vor Ort einbringen können. Geschäftsführer Alexander Bolz betont die Bedeutung dieser Erfahrung: „Die Arbeit in einer fremden Kultur erfordert eine große Anpassungsfähigkeit. Menschen können lernen, flexibler zu sein und sich an unterschiedliche Lebensbedingungen anzupassen. Dies wiederum stärkt ihre Resilienz und ihren Umgang mit Unsicherheit.“

Was die Deutschen bewegt hat

Die Auszubildenden Annika Kuhn, Hannah Kloß, David Schommers und Lucas Kanke reisten im Frühjahr nach in das abgelegenen Bergdorf Hulchuk, um die Shree Ichcha Basic School mit Strom, einem Computerraum und einer Bibliothek auszustatten und einen Kindergarten einzurichten. Kanke beeindruckten besonders die Freude und Neugier der Kinder. Er erinnert sich an den Besuch bei einer Frau, die in ärmlichen Verhältnissen lebt, und erzählt: „Die Erfahrungen in Nepal führten mir vor Augen, wie bevorzugt wir in Europa sind. Ich habe eine Familie kennengelernt, eine Frau mit zwei Kindern und zwei Enkelkindern, die in einer etwa zwölf Quadratmeter großen Hütte aus Lehm und Stein lebt. Ihr monatliches Einkommen in Form einer Rente entspricht umgerechnet in etwa 14 Euro.“

Ressorucen schätzen lernen

Ralf Ledl, Vorstand des Vereins Menschen im Dialog, fügt hinzu: „Der Kontakt mit Menschen, die mit begrenzten Ressourcen auskommen müssen, lässt junge Menschen den Wert von Dingen wie sauberem Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung wertschätzen. Sie lernen, dass diese grundlegenden Bedürfnisse nicht selbstverständlich sind und dass es wichtig ist, sie zu schützen und zu teilen.“

Die POS Service Group, die Dienstleistungen in den Bereichen Polstermöbel, 3-D-Laservermessung und Schadensregulierung anbietet, plant weitere Projekte für das kommende Jahr. Dafür könnten sich, so das Unternehmen in seiner Pressemitteilung, interessierte Auszubildende freiwillig melden, um die Lebensumstände der Familien in Nepal nachhaltig zu verbessern.