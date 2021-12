In Mülltonne entsorgt: Bad Hönningerin findet lebendiges Meerschweinchen im Müll

Das Tier sei dort von einer unbekannten Person entsorgt worden, teilte die Polizei in Neuwied am Mittwoch mit. Die Frau übergab das Meerschweinchen nach dem Fund am Dienstag gegen 13.30 Uhr an eine Tierschutzorganisation und erstattete später Anzeige bei der Polizei, nachdem sie den Umstand über soziale Medien veröffentlicht und dort zur Anzeigenerstattung ermutigt wurde wie es im Bericht der Polizei heißt.

Diese ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de