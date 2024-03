Plus Linz

In Linz wird nun gedruckt: Lithografiewerkstatt im Neutoranbau eingezogen

Von Heinz Werner Lamberz

i Die ersten Drucke in der neuen Lithografie-Werkstatt im Nebengebäude des Linzer Neutors wurden am Wochenende gefertigt. Foto: H. W. Lamberz

Am Samstag war es endlich soweit, das alte Wachhaus am Linzer Neutor konnte nach einer Sanierungsmaßnahme nun einer neue Bestimmung überstellt werden. Damals wurde über einen Abriss nachgedacht, der aber zur Folge gehabt hätte, dass das Neutor wie ein Spargel an der Stadtgrenze gestanden hätte, so Stadtbürgermeister Hans Georg Faust. Der Linzer Kunstverein hatte gleich eine Idee, was man hier unterbringen könnte: eine Lithografie-Werkstatt.