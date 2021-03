In Kasbach-Ohlenberg ist Eile geboten: Chaos um Baugebiet könnte ein Ende haben

Es geht also doch: Nach einer eher desaströsen Planungsvorstellung im Dezember (wir berichteten) sind Fortschritte beim angedachten Neubaugebiet im Kasbach-Ohlenberger Ortsteil Erl in Sicht. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellten drei mögliche Investoren ihre Entwurfskizzen vor – und „keiner der Kandidaten hat sich disqualifiziert“, stellte Ortsbürgermeister Frank Becker zufrieden fest: Die Reaktionen aus Rat und Bevölkerung zu den vorgestellten Plänen für bis zu 45 Wohneinheiten waren durchweg interessiert und positiv.