In einer Schülerin schlummert eine Dichterin: Die 15-jährige Klara Biesinger formuliert melancholische Verse

„Gefangen bin ich in einem Blumenmeer, dort wachse ich und winke die Menschen zu mir her.“ So beginnt eins der vier wunderschönen und in Zügen melancholischen Gedichte der 15-jährigen Schülerin Klara Biesinger aus Neuwied-Feldkirchen. Bisher hat die junge Poetin ihre Werke nur im Familien- und engen Freundeskreis vorgetragen. Durch deren positive Rückmeldungen und Begeisterung ermuntert, möchte sie diese gern einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und hat sie daher an die Rhein-Zeitung gesandt.