Impfzentrum öffnet am Mittwoch in Neuwied: Impfungen erst ohne Termine

Nach der Schließung des Impfzentrums für den Kreis in Oberhonnefeld-Gierend ist eine Lücke bei den Impfangeboten entstanden. Um diese Lücke zumindest teils zu schließen, wird nun ein Impfzentrum im Raiffeisensaal des Heimathauses in Neuwied eröffnet.

Diese Entscheidung hat der Neuwieder Stadtrat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Das neue Impfzentrum eröffnet am morgigen Mittwoch um 14 Uhr und hat dann montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am morgigen Mittwoch wird dort noch ohne Termin geimpft, ab Donnerstag muss online ein Termin vereinbart werden:

www.doctolib.de/einzelpraxis/ neuwied/zentrale-hausaerzt liche-impfstelle-heimathaus