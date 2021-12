Neuwied

Impfmarathon in Neuwied in der Nacht abgebrochen: Kartenlesegeräte defekt

Die Beteiligung am Impfmarathon in Neuwied war bis in die Nacht auf Freitag hinein gut. Allerdings war das Team um Impfarzt Hans-Uwe Dockmann gegen 3 Uhr in der Nacht dazu gezwungen, die Aktion abzubrechen. Grund war ein irreparables Technikproblem. Wie es hieß, streikte das Kartenlesegerät für die Versichertenkarten der Impfwilligen. Das Einlesen der Daten stellt einen wichtigen Schritt im Impfprozess dar.