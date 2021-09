Die Inzidenz im Kreis Neuwied steigt trotz Impfungen weiter an. Am Wochenende ist die 100er-Marke überschritten worden. Am Sonntag hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) den aktuell berechneten Wert mit 118,2 angegeben. Vornehmlich Reiserückkehrer bringen derzeit das Coronavirus wieder in Umlauf.