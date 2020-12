Rheinbreitbach

Im Wohnzimmer der Familie Künzel in Rheinbreitbach wurde Ende 2017 der Verein „Impf Dich“ von Studenten der Medizinischen Fakultät Universität in Bonn gegründet. Das Ziel der angehenden Mediziner: Vor allem Kinder und Jugendliche sollen über den richtigen Impfschutz aufklärt werden. Heute hat der Verein an die 240 Mitglieder, die bundesweit in mittlerweile 16 Lokalgruppen für das Netzwerk tätig sind. Sie klären an Schulen über das Impfen auf und konnten bisher etwa 3500 Schüler erreichen.