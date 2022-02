Wer in Neustadt von der A 3 kommt und nach Asbach will, kennt es: Die L 255 ist teilweise sehr marode, wie die Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl und Thomas Junior immer wieder bemerken und auch aus der Bevölkerung berichtet bekommen. Doch bald soll damit Schluss sein, kündigte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) jüngst an.