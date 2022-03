Immer mehr unterzeichnen die Online-Petition

Mehr als 1300 der Unterzeichner der Petition haben zudem auch noch einen Kommentar abgegeben, aus welchen Gründen sie das Wiedtalbad für wichtig erachten. Das Spektrum der Meinungen reicht von Erinnerungen an Erlebnisse im Bad in der Kindheit bis zur Bedeutung des Wiedtalbades für den Schwimmunterricht in vielen Schulen im Kreisgebiet. rgr