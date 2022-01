Corona macht der Gastronomie das Leben schwer. Das gilt nicht nur für Restaurants, sondern auch für das Imbissgeschäft. Horst Fischer betreibt mit seiner Familie unter anderem einen in Unkel und ist überzeugt: Man muss sich immer wieder etwas einfallen lassen. So hat er sich nicht nur die schwarze Bratwurst patentieren lassen, sondern bietet sie jetzt auch mit Blattgold an.