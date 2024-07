Plus Windhagen

Im Windhagener Rat herrscht seltene Eintracht: Politisch unbeschriebenes Blatt wird Erster Beigeordneter

Von Daniel Rühle

i Die neue Ortsgemeindespitze in Windhagen besteht aus dem Ortsbürgermeister Hans-Dieter Geiger (G-BfW, 2. von links), dem Ersten Beigeordneten Karl Borsch (parteilos, 2. von rechts) sowie den weiteren Beigeordneten Martin Blanck (G-BfW, rechts) und Thomas Stumpf (SPD). Foto: Daniel Rühle

In Harmonie und Eintracht konstituierte sich der Windhagener Gemeinderat um den neuen Ortsbürgermeister Hans-Dieter Geiger (G-BfW), der den Amtsinhaber Martin Buchholz (CDU) in der Stichwahl am 23. Juni geschlagen hatte. Personell gab es einige Änderungen in der Gemeindespitze. Die Beigeordnetenwahlen liefen jedoch reibungslos und ohne Gegenkandidaturen ab.