Plus Neuwied/Heidelberg Im Namen ihrer Tochter: Gerda und Gerd Diehl aus Neuwied kämpfen weiter gegen den Krebs Von Hilko Röttgers i Vor zwei Jahren haben Gerda und Gerd Diehl ihre Kirstin-Diehl-Stiftung an das Deutsche Krebsforschungszentrum übergeben. Ihr Engagement im Kampf gegen den Krebs geht gleichwohl weiter. Foto: Hilko Röttgers Mit ihrem Verein „Kirstins Weg“ hat die Neuwiederin Kirstin Diehl Spenden für die Krebsforschung gesammelt – bis sie 1997 selbst der Krankheit erlag. Ihre Eltern Gerda und Gerd setzen das Lebenswerk ihrer Tochter bis heute fort. Das kommt jetzt zwei neuen Forschungsprojekten zugute. Lesezeit: 3 Minuten

Auch wenn Gerda und Gerd Diehl aus Neuwied ihre Kirstin-Diehl-Stiftung vor zwei Jahren an das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg übergeben haben, geht ihr Kampf gegen Krebserkrankungen bei Kindern weiter. „Wir sind nach wie vor im Vorstand aktiv und immer noch ganz dicht dran an dem, was die Stiftung tut“, erzählt ...