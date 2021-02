„Im Herzen werde ich immer Förster bleiben“: Wie Heinrich Kron in 34 Jahren den Wald und der Wald ihn geprägt hat

Die Autoreifen schieben sich durch den Schneematsch, während das Gebläse die Frontscheibe vom winterlichen Wasserfilm frei trommelt. Heinrich Kron lässt seinen Blick durch die Kronenkulisse im Januardunst schweifen. Wenn der Förster mit seinem Jeep durch den Wald fährt, kennt er – so scheint es zumindest – jeden Baum: Die alte Buche, die hoch in den Himmel ragt genauso wie den Nachzügler nebenan, dessen braune Blätter aus der Schneedecke spitzen; die neu gepflanzte Edelkastanie und das alt gewordene Totholz. Zahllose Stunden hat er im Wald verbracht. Das wird sich in Zukunft ändern.