Leutesdorf

Ein möglicher Standort für eine weitere Messstation für Bahnlärm ist das Gelände am Spielplatz in Leutesdorf. Das teilt die Interessengemeinschaft gegen Bahnlärm und -erschütterung Leutesdorf nach einem Termin mit der Firma Railwatch mit. Das auf Zugverschleißanalysen spezialisierte Unternehmen stellt die Messanlagen her. Bundesweit sind derzeit 19 Messstellen eingerichtet, die mehr als zwei Drittel des Schienengüterverkehrs erfassen. Messergebnisse von Stationen in Andernach und Lahnstein sind im Internet unter www.laerm-monitorinq.de abrufbar.