Icehouse-Öffnung hängt in der Schwebe

Neuwied

Auf die Jubelsprünge der Eissportler und -Fans in und um Neuwied könnte nun bittere Ernüchterung folgen: Hatte das Icehouse Ende vergangener Woche mitgeteilt, zum Monatsende seine Pforten für Teilnehmer am öffentlichen Schlittschuhlauf, die Eishockeyspieler der „Bären“ sowie die beiden Eiskunstlaufvereine Fun on Ice und Neuwieder Eissport-Club zu öffnen, so befindet sich diese Ankündigung inzwischen wieder im Schwebezustand. Oder sogar noch mehr? Die Eiskunstlauf- und Eishockeyvereinsvertreter erhielten am Donnerstagvormittag seitens Arno Kuhlendahl, einem der Gesellschafter der SAM Sportanlagen Management GmbH, die die Eishalle betreibt, die Nachricht, dass die Halle im bevorstehenden Winter geschlossen bleibe.