Plus Neuwied Humorvoller Dialog und bunte Inszenierung: Aisthetos-Akademie feiert Jubiläum in Neuwied Von Rainer Claaßen i Das Führungsteam der Aisthetos-Akademie auf der Bühne des JungenSchlosstheaters (von links): Peter Ruffer, Sandra Peifer, Louisa Laux, Akademieleiterin Sabine Parker und Konrektor Bruno Höller Foto: Rainer Claaßen Die Akademie bietet ein vielfältiges Angebot. Das Dozententeam stellt sich gekonnt vor. Lesezeit: 2 Minuten

Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit wird das Arbeitsfeld so definiert: „Theaterpädagogen und -pädagoginnen erteilen Unterricht in Schauspiel, Gesang und Tanz und konzipieren Aufführungen mit verschiedenen Personengruppen, zum Beispiel Jugendlichen, Senioren oder Suchtkranken.“ Was dort so trocken beschrieben wird, füllt die Aisthetos-Akademie in Neuwied seit zehn Jahren mit Leben. ...