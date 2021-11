Beim Biwak der Garden übernahm Prinzessin Diana I. (Göttes) die Macht. Großer Jubel brach in der Sprudelhalle aus, als Andreas I. (Wagner) ihr das Zepter überreichte. „Ich freue mich darauf, mit euch durch die Session zu gehen“, kündigte die erste Soloprinzessin in der Geschichte der Karnevalsgesellschaft (KG) Bad Hönningen an und präsentierte ihr Prinzessinnenteam 2021/2022: Susanne Carlino, Marion Göttes, Martina Nothnagel und Ria Henn.