Deutschlandweit sind die Corona-Fallzahlen wieder stark angestiegen. Das gilt auch für den Kreis Neuwied: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Ansteckungsrate je 100.000 Einwohner an Rhein und Wied am Donnerstag bei 97,3 und damit deutlich über dem Bundesschnitt. Vor einer Woche verzeichnete das RKI noch einen Wert von 61. Müssen sich auch die Krankenhäuser nun wieder auf Hochbetrieb in den Intensivstationen einstellen?