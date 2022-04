Bahnt sich in Sachen Feldkirchener Gastronomieprobleme alsbald eine Lösung an? Im vergangenen Herbst mussten die Wollendorfer, Gönnersdorfer, Fahrer und Hüllenberger mit ansehen, wie gleich drei Restaurants in nur wenigen Wochen ihre Türen schlossen. Jetzt ist aber mehr als ein kleiner Sonnenstrahl am Firmament zu sehen.