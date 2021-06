Flohmarktfreunde können sich freuen, am Wochenende darf wieder außerhalb des Internets gestöbert und gefeilscht werden. Über 200 Rheinbreitbacher bieten ihre aussortieren Waren am Samstag und Sonntag in ihren Höfen, Gärten und Garagen feil. Und die Nachfrage scheint groß zu werden, meint Organisator Ansgar Federhen.