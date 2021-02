Hochwasserlage am Rhein entspannt sich langsam: Erneut steht ein Auto bei Leubsdorf in den Fluten

Die Hochwasserlage am Rhein hat sich am Wochenende eher etwas entspannt. Der Pegel Andernach lag am Sonntagnachmittag bei 8,14 Meter – und er ist weiter rückläufig vorhergesagt. Die prognostizierten Höchststände wurden nicht erreicht.

Die Feuerwehren in Leutesdorf und Bad Hönningen sowie die Polizei in Linz und Neuwied meldeten keine neuen Gefahrenlagen. Gleichwohl kam es trotz Absperr- und Kontrollmaßnahmen an der Unterführung in Leubsdorf am Wochenende zu einem zweiten Fall, bei dem ein unachtsamer Autofahrer das Hochwasser unterschätzte und sein Auto nur mithilfe der Feuerwehr aus dem Wasser bergen konnten. Davon abgesehen steht die Linzer Altstadt jetzt unter Wasser, im Neuwieder Stadtteil Fahr schwappen die Fluten an die hübschen Fachwerkhäuser und in Unkel wird noch fleißig gepumpt.