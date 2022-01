Hochwasser-Entwarnung: Rhein zieht sich wieder zurück

Wie es im Hochwasserbericht des Landesamtes für Umwelt heißt, waren die Höchststände am Rhein im Laufe des Donnerstagabends erreicht. Am Pegel Andernach wurden Werte um die erwarteten 6,20 Meter gemessen. Auch die Pegel an den Rheinzuflüssen zeigten alle fallende Tendenz.

Das galt auch für die Wied: Nach einem Höchststand am Mittwochvormittag bei 1,80 Meter am Pegel Friedrichsthal ging es den ganzen Donnerstag über nach unten. Um 15 Uhr etwa lag der Pegel bereits bei 1,45 Meter. Zur gleichen Zeit wurde am Holzbach am Pegel Brückrachdorf ein Stand von 74 Zentimetern gemessen – Tendenz auch hier: fallend.