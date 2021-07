Hochwasser: Rheinfähre „Nixe“ zwischen Erpel und Remagen muss Betrieb einstellen

Die starken Regenfälle derzeit lassen die Pegel am Rhein steigen. Das hat auch Auswirkungen auf den Fährverkehr zwischen Erpel und Remagen. Die Personenfähre „Nixe“ stellt ihre tägliche Überfahrt ab Donnerstagmittag, 15. Juli, ein. „Der sichere Fährverkehr ist erst wieder möglich, wenn der Pegel bei Andernach bei 6,40 Meter liegt – mit fallender Tendenz“, erklärt Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH.

Bei der Auto- und Personenfähre ab Linz ist nach seinen Angaben frühestens Donnerstagabend mit einer Diensteinstellung zu rechnen. Eine genaue Zeitangabe ist derzeit noch nicht möglich, heißt es in einer Pressemeldung.

Auch Leutesdorf bereitet sich laut Bürgermeister Heinz Willi Heisterkamp auf ein Hochwasser vor. Die Bänke am Rhein sind abmontiert, ab einem Pegel von etwa 6,85 läuft die Suppe auf die Rheinstraße. Die Feuerwehr in Linz rechnet damit, dass die B 42 in Richtung Wochenende auch überflutet wird.