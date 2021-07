Als „Gummistiefelhochwasser“ bezeichnen die Linzer das, was sich am Freitag am Rhein abgespielt hat. „Das Wasser steht auf der Straße, aber ansonsten passiert nichts“, sagte der Linzer Wehrleiter Thomas Nelles. Die Leutesdorfer brauchten für ihre Rheinstraße zwar mindestens eine Wathose, aber auch dort kam die ganze Routine zum Tragen, die der Weinort mit Hochwasser hat.