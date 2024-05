Plus Linz

Hobbywissenschaftler von der Rheinschiene: Projekt „Ikarus“ mit Urkunde ausgezeichnet

Von Simone Schwamborn

i Freuen sich über die Urkunde für das „Ikarus“-Projekt (von rechts): Daniel Bockshecker, Bernd Fischer, der Linzer Beigeordnete Helmut Muthers und Matthias Stertz. Sie wollen das Projekt fortsetzen. Foto: Simone Schwamborn

Als die Hobbyastronomen Daniel Bockshecker (Unkel), Bernd Fischer (Linz) und Matthias Stertz (Rheinbrohl) anlässlich ihres Projektes „Ikarus“ eine Sonde mit Messinstrumenten in den Himmel schickten, flog auch die „Bunte Stadt am Rhein“ in Form eines Aufklebers und eines Schlüsselanhängers mit dem Logo der Stadt Linz mit. Der Messballon startete am 13. August 2023 von der Rheinbrohler Ley aus.