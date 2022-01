Ein im sozialen Netzwerk Facebook gepostetes Video sorgt seit Montag für Diskussionen. Darin ist ein Umzug zu sehen, an dem ein Spielmannszug, mehrere Funkenmariechen sowie einige weitere Menschen in Karnevalstrachten teilnehmen. An der blauen Kleidung der meisten Beteiligten lässt sich die Szene recht gut zuordnen: Es handelt sich um eine Veranstaltung der KG 1827 Heimbach.