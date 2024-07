Rengsdorf

Hitze führt zu großem Andrang: Besucherstopp im Rengsdorfer Freibad

Von Jörg Niebergall

i Das Rengsdorfer Freibad meldete am Samstag "ausverkauft". Foto: Jörg Niebergall

Die bisherige Freibadsaison lief eher enttäuschend. Am Samstag trieb die Hitze viele Menschen auf der Suche nach Abkühlung in die Freibäder. In Rengsdorf entstand eine besondere Situation.