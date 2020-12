Isenburg

Seit mindestens 300 Jahren gehört es fest zum Isenburger Ortsbild: Für die Einwohner ist das Ingelhaus am Hang unterhalb der Burgruine für das Dorf fast ebenso prägend wie die Burg selbst. Kein Wunder also, dass die Gemeinde sich schwer ins Zeug legt, das über Jahrzehnte baufällig gewordene Fachwerkhäuschen nicht nur zu retten, sondern auch zum passenden Rahmen für einen heiß ersehnten Dorfplatz zu machen. Ganz einfach ist das nicht, denn die Isenburger Kassen sind chronisch leer. An helfenden Händen mangelt es hingegen nicht, und so haben die Isenburger berechtigte Hoffnung, das Projekt zu einem guten Ende zu führen.