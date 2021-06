Historisches Gebäude wird saniert: Hotel Unkeler Hof wird zum Ursulinenhof

Offenbar hat man vor 400 Jahren noch für die Ewigkeit gebaut. „Der älteste Teil des Hauses ist am besten erhalten. Erstaunlich, wie intakt die Eichenbalken noch sind. Je jünger die Teile des Hauses, desto maroder sind sie“, erläutert Architekt Daniel Schmitz beim Rundgang durch das ehemalige Hotel Unkeler Hof am Willy-Brandt-Platz. Das uralte Gebäude in prominenter Lage wird gerade saniert. Vier Maisonette-Wohnungen und eine barrierefreie Wohnung entstehen, und im Erdgeschoss, im ehemaligen Gastraum, soll ein Gewerbe einziehen.