Historische Schätze: Diese Orte können beim Tag des offenen Denkmals im Kreis Neuwied besucht werden

i Die Obere Burg in Rheinbreitbach nimmt am Tag des offenen Denkmals teil. Foto: Archiv Simone Schwamborn

Der Tag des offenen Denkmals, die nach Auskunft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz größte Kulturveranstaltung Deutschlands, findet zum 31. Mal statt. Am Sonntag, 8. September, sind auch an Rhein und Wied besondere Angebote rund um die Denkmäler geplant. Die RZ gibt einen Überblick, welche Denkmäler im Kreis Neuwied sich nach Auskunft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Aktionstag beteiligen.