An der Unterführung an der Siebengebirgsstraße macht in den nächsten Monaten eine neue Plakataktion auf sich aufmerksam: Unkel meine Stadt. Das erste Plakat hängt bereits und sensibilisiert dafür, dass Unkel nachhaltig handelt und der Abfall in die Tonne gehört und nicht an die B 42. Damit spricht die Lenkungsgruppe Fair Town Unkel wohl vielen Pendlern aus dem Herzen, die täglich sehen, wie viel Müll dort herumfliegt.