Neuwied/Mekelle

Bewegende Momente, dankbare Kinder, schöne Erfolge sowie neue Ziele: Auch in diesem Frühjahr machte sich Walter Sefrin, ehemaliger Lehrer am Rhein-Wied-Gynasium, wieder auf den Weg nach Äthiopien, um mit dem gemeinnützigen Verein „Äthiopien Witten“ bildungspolitische und medizinische Hilfsprojekte im nordafrikanischen Land vorantreiben und sich selbst an Ort und Stelle ein Bild von den bereits erreichten Zwischenzielen zu machen.