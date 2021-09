Es war die finale Krönung einer Hilfsaktion für die vom der Jahrhundertflut besonders betroffene Gemeinde Rech an der Ahr, die die Interessengemeinschaft Niederbreitbacher Ortsvereine (IGNO) innerhalb von vier Wochen auf die Beine gestellt hat. Nahezu der ganze Ort war auf den Beinen als die IGNO am Wochenende zu einem bunten musikalischen Nachmittag an die Kulturwerkstatt eingeladen hatte.