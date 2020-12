Niederbreitbach

Die Corona-Pandemie verlangt von vielen Bürgern Opfer, einige trifft sie aber besonders hart. Zu diesen Menschen zählt auch Familie Over in Niederbreitbach. Seit zehn Monaten befinden sich die Overs in selbst auferlegter Quarantäne, um den schwerstkranken Sohn Benni (30) nicht zu gefährden. Neben der Alltagspflege haben die Eltern seither auch die Intensivpflege übernommen. Benni ist wegen einer unheilbaren Muskeldystrophie an den Rollstuhl gefesselt, muss beatmet werden, braucht regelmäßige Therapien und gilt unter dem Strich als Hoch-Risiko-Patient.