Hilfe in schweren Zeiten: Asbacher Lotsen steuern Menschen aus der Krise

„Wenn der Mensch Probleme oder Schwierigkeiten hat, dann ist der Kopf zu, dann weiß der nicht mehr, wohin.“ Als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Lotsenpunkte in der Verbandsgemeinde Asbach ist Gabriele Nobis dieses Phänomen wohl bekannt. Und genau hier setzt die Arbeit der speziell geschulten Lotsen ein. Als Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenssituationen nehmen die Ehrenamtler diese an die Hand und weisen ihnen den Weg aus der Krise in Form eines entsprechenden Ansprechpartners, sei es die Schuldnerberatung, das Job-Center oder aber auch das Sorgentelefon.