Thalhausen

Der Mangel an Mundschutzmasken hat bereits viele bürgerschaftliche Initiativen auf den Krisenplan gerufen. Damit sich noch mehr Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen können, ist jetzt auch das Thalhausener Unternehmen HB Protective Wear auf den Zug aufgesprungen. Der Hersteller von Arbeitsschutzkleidung bietet ab sofort einen Mehrweg-Mundschutz an, heißt es in einer Pressemitteilung.