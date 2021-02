Die zurückliegenden Tage und Nächte waren in Neuwied und Umgebung oft bitterkalt. Nach Sonnenuntergang fielen die Temperaturen zeitweise tiefer als 10 Grad Minus. Selbst in gut isolierten Häusern ist das zu bemerken: Die Heizung muss höher gedreht oder der Ofen häufiger befeuert werden. Wirklich gefährlich werden solche Temperaturen aber für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Und davon gibt es auch in unserer Region einige.