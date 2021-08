Hier macht der Impfbus in der Region Station

Seit fast vier Wochen sind sechs Impfbusse im Land im Einsatz. 17.936 Rheinland-Pfälzer haben die Teams bereits geimpft. Ab heute bis zum 30. September werden in Kooperation mit den Supermarktketten Aldi, Edeka, Penny, Rewe und Wasgau deren Parkplätze angefahren. Die Impfbusse sind von 8 bis 18 Uhr am jeweiligen Standort verfügbar. Die Standorte in der Region in der kommenden Woche: